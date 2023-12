Monika Jarosińska zniknęła z mediów i wyprowadziła się na Maltę. Dziś jest NIE DO POZNANIA (ZDJĘCIA)

Co słychać u Moniki Jarosińskiej? Aktorka lubi eksperymentować z wyglądem

Monika Jarosińska pochwaliła się nową fryzurą i opowiedziała o chorobie

Cześć kochani, dziś jest pierwszy dzień, gdy zaczynam chodzić znowu. Dwa miesiące w łóżku. Znalazłam tu na Malcie świetną fizjoterapeutkę, która naprawdę mi pomaga. Nawet make up zrobiłam z tego tytułu, że trochę lepiej się dziś czuję (...). Naprawdę nie życzę nikomu tego koszmaru, który mi się przytrafił przez ostatnie miesiące. Czołganie się do kuchni, żeby, zrobić sobie kawę... Przysięgam - nikomu tego nie życzę - zaznaczyła.

Monika Jarosińska zapowiada swój wielki powrót na salony. "Trochę namieszam"

Co ciekawe, wracająca do zdrowia celebrytka zapowiedziała, że zamierza w najbliższym czasie wrócić do Polski. Zdaje się, że ma ambitne plany, aby znów podbić rodzimy show biznes.

Wierzę, że ten rok będzie mega super rokiem. Nie tylko dlatego, że wracam do Polski. Nie ukrywam, że zamierzam trochę namieszać, bo po prostu oglądam to wszystko, co tam się dzieje... No nie podoba mi się. Kiedyś czytałam, że mówiono na mnie "kolorowy ptak polskiego show biznesu". No to ten ptak - już bez paru piór - wraca - zapowiedziała podekscytowana.