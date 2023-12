Monika Jaruzelska ODPOWIADA na zawiadomienie prokuratury w sprawie Brauna: "KAPUŚ KAPUJE"

Zapraszając do swojego "studia" Grzegorza Brauna, Monika Jaruzelska oczywiście musiała liczyć na to, że już sama obecność wojującego gaśnicą skompromitowanego posła zapewni jej programowi sporą oglądalność. Ciekawe tylko, czy spodziewała się, że rozmowa przyniesie efekt w postaci zawiadomienia do prokuratury złożonego przez Ośrodek Monitorowa Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja zupełnie słusznie zauważyła, że na szerzenie pewnych ekstremistycznych poglądów w polskiej przestrzeni publicznej w ogóle nie powinno być miejsca. Do tej kategorii kwalifikują się niestety właśnie wynurzenia posła Brauna, który niespecjalnie kryje się ze swoim antysemityzmem.