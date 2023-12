Monika Jaruzelska STRACIŁA PRACĘ przez wywiad z Braunem. Pierwszy raz komentuje i ujawnia kulisy zwolnienia: "Dostałam telefon..."

TO JA 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech nikt mi nie pieprzy, że są wolne media a dziennikarze nie cenzurowani i zmuszani do czynienia tyego co chce pracodawca. Demokracja to pic na wodę dla ciemniaków.A może ja - Brauna nie cierpię - chciałem się dopwiedzieć więcej o tym co kierowało nim do tego czynu. Ale nie jest mi to dane bo nie bo nie. Świat zwariował.