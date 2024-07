Monika Mrozowska pozuje na Kasprowym Wierchu W KLAPKACH! Fani nie mają dla niej litości. Już zdążyła się wytłumaczyć (FOTO)

I trafiłam na osobę, która też wcale nikogo nie szukała. I wiem, że obydwoje jesteśmy w tym, bo jest nam dobrze, ale w końcu nie wynika to z potrzeby właśnie takiego szukania i z potrzeby zapełniania jakiejś luki - powiedziała u Żurnalisty.

Nie wiadomo, czy partner towarzyszy jej podczas wakacji z dziećmi, które spędza w górach, bo na zdjęciach widoczne są tylko pociechy aktorki. To jednak wystarczyło, by na Instagramie rozpętała się prawdziwa burza .

Monika Mrozowska wybrała się w góry w klapkach. Tak się tłumaczy

Na profilu Mrozowskiej znalazły się zdjęcia na których pozuje razem z dziećmi . W tle widać piękne góry, a na nogach gwiazdy... klapki . Nie spodobało się to jej fanom, którzy w komentarzach nie szczędzili gorzkich słów.

Chociaż obuwie mogło by być odpowiednie. Szkoda czasu TOPR-u marnować na modelki instagramowe; Spoko buty na wypad w góry z dziećmi. Jak już chce Pani dawać przykład, to proszę dawać dobry; A w tych klapkach to wygodnie się chodzi po górach?; Ratownicy mogą sobie mówić i mówić, a ,,turyści" dalej w klapach. I jeszcze z małym dzieckiem - możemy przeczytać.