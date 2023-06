Monika Mrozowska pozuje w bikini na Krecie, a internautka dopytuje, skąd ma pieniądze na podróże. Aktorka ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Michu 9 min. temu zgłoś do moderacji 36 0 Odpowiedz

Wiecie co mnie strasznie wkurza w dzisiejszych czasach? To, że odwróciły do góry nogami wszystko to, co było nam wpajane jako dobre od lat. Dzisiaj już mało kto źle patrzy na to, że influencerzy zarabiają krocie na kłamstwach i łatwej, bezwartościowej "działalności". Media tak nas pokłóciły ze sobą, że dzisiaj życie przypomina wydzieranie sobie pieniędzy z rąk. Okropne, obrzydliwe czasy.