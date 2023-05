Monika Mrozowska z gromadką dzieci delektuje się lodem i napojami na sopockiej plaży (ZDJĘCIA)

Monika Mrozowska już od jakiegoś czasu robi zamieszanie w rodzimych mediach. Wszystko to przez bardzo otwarte i bezpośrednie podejście w rozmowach na temat stylu macierzyństwa, w jakim się odnalazła. Aktorka ma czwórkę dzieci z trzema różnymi partnerami, co niektórym internetowym komentatorom z jakiegoś niezrozumiałego powodu nie mieści się w głowie. W niedawnym wywiadzie dla magazynu Wprost Mrozowska stwierdziła, że najczęściej spotyka się z surowymi ocenami ze strony kobiet, co wydaje się tym bardziej kuriozalne.