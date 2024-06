Monika Mrozowska ŚCIĘŁA włosy. Ujawniła, dlaczego zdecydowała się na OSTRE CIĘCIE (FOTO)

Monika Mrozowska ścięła włosy. Ujawniła powód

Kilka tygodni temu gwiazda serialu "Rodzina zastępcza" pojawiła się u Żurnalisty, gdzie wyznała, że udało jej się znaleźć miłość i znów jest zakochana. Monika Mrozowska nie ukrywała jednak, że wcześniej nie planowała wchodzić w nowy związek. Okazuje się, że to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w jej życiu. Teraz 44-latka pokusiła się na metamorfozę swojej fryzury.

Chociaż Monika Mrozowska od lat była wierna kręconym włosom do ramion, to jednak postawiła na ostre cięcie. Aktorka w dzień dziecka zgodziła się na udział w akcji, która miała na celu zbiórkę włosów na peruki dla dzieci chorych onkologicznie. 44-latka nie tylko pochwaliła się efektem końcowym, czyli krótkimi włosami, ale także opublikowała wpis, w który opisała swoje przeżycia w związku z całą akcją, albowiem ścięcie włosów, to nic przy skoku ze spadochronem.