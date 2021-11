Monika Mrozowska szczerze o rozwodzie i nowym związku BYŁEGO MĘŻA: "Może wcześniej by na siebie nie trafili"

Monika Mrozowska zaistniała w show biznesie dzięki "Rodzinie zastępczej" , w której grała córkę głównych bohaterów. Na tym jednak jej aktorska kariera się skończyła. W życiu prywatnym celebrytki nie brakowało za to zwrotów akcji. Mrozowska rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem, z którym ma dwie córki. Drugi związek aktorki również nie przetrwał próby czasu. Serce gwiazdy jest jednak ponownie zajęte. Jej nowym wybrankiem jest Maciej Auguścik-Lipka.

Monika Mrozowska jako eko-guru: "Rezygnuję ze wszystkiego, wyprowadzam się do lasu, będę rąbać drewno"

Prawie 10 lat temu rozstałam się z moim mężem Maćkiem. Bez obaw, nie będę tutaj do tego roztrząsać. Rozstanie nie oznacza jednak wymazania gumką byłego partnera (choć może niektórzy o tym marzą), tylko mocno przemyślaną strategię współpracy - wyznała Monika Mrozowska .

Pewnie nie wszytko zrobiliśmy dobrze przez te lata, było po drodze kilka spektakularnych "potknięć", ale… dziś, po prawie dekadzie, patrzę na Maćka i jego żonę Karolinę, którzy może wcześniej by na siebie nie trafili, a tak dobrze do siebie pasują - opowiada aktorka.

Patrzę na to, jak się razem rozwijają i ile inspirujących rzeczy robią, na "nasze" cudowne dzieci, których jest w sumie już prawie ósemka i patrzę… na siebie. Widzę, ile się przez ten czas o sobie nauczyłam, choć dla niektórych moja droga jest nie do przyjęcia. To nie było łatwe. Dla żadnej ze stron. Ale było warto - wyznała aktorka.