Córka Moniki Mrozowskiej ma już 18 lat. Mama zorganizowała dla niej imprezę-niespodziankę!

Chociaż trudno w to uwierzyć, najstarsza córka Majki z "Rodziny zastępczej" jest u progu dorosłości - Karolina Szaciłło za miesiąc skończy 18 lat , ale dumna mama zorganizowała jej urodziny już teraz. Relację z przygotowań do przyjęcia-niespodzianki pokazała oczywiście na Instagramie. Było swojsko, kolorowo i z licznym gronem gości.

Wszystko odbyło się w wiejskim azylu Mrozowskiej, a zanim na miejsce przyjechała Karolina, goście zostali zaangażowani do wielu prac. Szybko powstały barwne ozdoby, dzieci udekorowały stół mchem (!), skoszono trawę i dostarczono tort w kształcie liczby 18. Mrozowska pokazała na Instagramie różne "strefy" zaaranżowane na działce: był i basen, i tło do zdjęć na Instagram. O "godzinie zero" wszyscy czekali na Karolinę.