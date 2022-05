Monika Mrozowska trzyma kciuki za córkę przystępującą do matury: "POWODZENIA" (FOTO)

Iksik 49 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Co ona z gotowała tym dzieciom. Myśli, że jak dogaduje się z eksami to jest super. A co z dziwnym wzorcem rodziny?! Każde z jej dzieci ma inną rodzinę, innych dziadków ciocie. Nie ma tej jednosci. Jak oni mają w przyszłości tworzyć trwałe związki jak matka co chwila inny facet i za chwilę kolejny dzieciak. To jest chore. Po pierwszym rozwodzie powinna być dużo bardziej ostrożna zanim wpuści kogoś z buciorami w życie dzieci.