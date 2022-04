Monika Mrozowska spędza Wielkanoc w Barcelonie bez syna: "WOLAŁ POJECHAĆ Z TATĄ do babci"

Lucek jest na tyle mały, że jego tata wychodzi z nim tylko na spacery. W pozostałych przypadkach to jest albo opieka pół na pół, albo co drugi weekend - ujawniła niedawno w rozmowie z portalem Oh!me.

(...) Robimy to, co chcemy i jak chcemy. Nawet jeśli oznacza to spędzanie świąt we czwórkę, a nie w piątkę. Bo Józio wolał pojechać z tatą do babci Zosi i zamiast robić kilometry w Barcelonie, szukać w ogrodzie niespodzianek "od zajączka". Wiem, że niektórym nie mieści się to w głowie. Trudno. Ważne, że najbliższe dla mnie osoby są szczęśliwe. Wtedy ja jestem szczęśliwa również - napisała Monika pod filmikiem z plaży w Castelldefels.