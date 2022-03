Monika Mrozowska wprost o relacjach z ojcami swoich dzieci: "Z każdym mam INNY SYSTEM PODZIAŁU OPIEKI"

gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jezu ile hejtu, wezcie ludzie sie ogarnijcie, nie kazda kobieta wychodzi za maz za swojego pierwszego chlopaka jako dziewica i trwa przy nim do smierci. Sa rozne rodziny i rozne zwiazki, czy to tak trudno zrozumiec tudziez zaakceptowac? Moim zdaniem jesli umieja sie porozumiec i dzieci na tym nie cierpia to co w tym zlego??? Sa rodzinki w ktorych mamusia i tatus sa razem od poczatku a jest w nich i tak duzo przemocy, klotni i ponizenia. Czesto sa razem tylko przez wzglad na dzieci. A czy niedzi sa szczeliwe w takiej rodzinie? No nie. Monika wyglada na fajna kobietke i slyszalam ze jest swietna mama, czemu kobieta po przejsciach jest zawsze stygmatyzowana w tym kraju?? Facet moze zmieniac partnerki i jest ok, a w druga strone juz nie...sorry ja sie z tym nie zgadzam.