Monika Mrozowska upamiętnia studniówkę córki rodzinnym zdjęciem z BYŁYM MĘŻEM (ZDJĘCIA)

Najstarsza z pociech Moniki Mrozowskiej, Karolina, ma już 18 lat i w tym roku przystąpi do matury. Zgodnie z tradycją przed egzaminem dojrzałości licealiści bawią się na studniówce. W styczniu Mrozowska relacjonowała instagramowym obserwatorom przygotowania córki do hucznej imprezy. Wyraźnie podekscytowana mama zdradziła wówczas, że pomagała Karolinie w wyborze studniówkowej kreacji - co skończyło się zakupem aż czterech sukienek. Niestety córka celebrytki ostatecznie musiała na jakiś czas odwiesić stroje do szafy. Impreza została bowiem przełożona na marzec.