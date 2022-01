Rozczarowana Monika Mrozowska gorzko o studniówkowych perturbacjach: "ALERT! Studniówka przeniesiona NA MARZEC"

Zuza 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Mija 10 lat od mojej studniówki i stwierdzam, że to była najbardziej przereklamowana impreza w moim życiu. Teraz bym na nią drugi raz nie poszła, mimo że lubiłam moja klasę w liceum. Było cholernie drogo, wszyscy chodzili głodni, no było bardzo mało jedzenia, a mimo że byliśmy już wszyscy dawno pełnoletni to traktowano nas jak dzieci, np. dziewczyna kolegi źle się poczuła i chciała wracać do domu po 22 to ich nie wypuszczono z budynku i kazali im siedzieć do 2 w nocy...