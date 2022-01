Monika Mrozowska odpowiada na doniesienia o rozpadzie związku: "Przytrafiają się smutniejsze rzeczy NIŻ ROZSTANIA"

Ati 24 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Co za dziwny świat, ja mam dwoje dzieci, jedno z pierwszego małżeństwa, drugie z drugiego w którym Trwam obecnie. Moje dzieci kochają się nad życie, a mój syn i obecny mąż dogadują się bez słów, nikt by nigdy nie powiedział że to jest rodzina zrekonstruowana, jesteśmy szczęśliwi. To nie jest prawdą, że dziecko jest szczęśliwe wtedy kiedy ma tatusia i mamusie biologicznych rodziców!Dzieci są szczęśliwe kiedy, mama kocha ich najbardziej, nie partnera tylko dzieci, kiedy zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, kiedy poświęca im czas i dodatkowo sama jest szczęśliwa. Każda sytuacja jest inna, nie oceniajcie! Moj synuś dziękuję mi, że jestem z moim obecnym mężem i zawsze mówi pamiętaj ja nie wyobrażam sobie życia bez niego🙂 i to jest płenta waszych dziwacznych rozważań, pozdrawiam