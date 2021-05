Monika Mrozowska na zdjęciu ze wszystkimi dziećmi. Internauta: "KAŻDE Z INNYM, nigdy nie będą miały prawdziwej rodziny" (FOTO)

Tydzień bez dziewczyn i ponad dwa tygodnie bez Józka... Czy ja tęsknię za nimi? No jasne, że tak! Ale wiem, że każda ze stron potrzebuje tej swobody. Ja, żeby odpocząć (z jednym dzieckiem to prawie wakacje) a oni, żeby poczuć, że nie są przy mnie "uwiązani", ale że mają ciepły dom, do którego fajnie się wraca... Wiem, że to zaprocentuje na przyszłość. Da im siłę i odwagę do podejmowania rozmaitych wyzwań. Bo będą czuli, nawet będąc na innym kontynencie, że w razie potrzeby jestem - rozpisuje się 40-latka, zapowiadając "niespodziankę" z udziałem latorośli: