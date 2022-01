Monika Mrozowska wkleja "ZŁAMANE SERCE" i wyznaje tajemniczo: "Na serca dnie niebieski kolor jest..."

Mmmmmmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Też mam czwórkę dzieci. Kocham każde tak samo najbardziej i gdybym mogła miałabym więcej, bo jest dla mnie spełnieniem macierzyństwo. Dla innej kobiety spełnieniem będzie co innego i też dobrze. Żyjmy tak by nie szkodzić innym, nie oceniamy. Nikt nie zaczyna związku, by go Zakonczyc. Pewnie każdy miał być c na zawsze. Dziś takie czasy, że rzeczy i związkow się nie naprawia, szkoda ludziom czasu i energii. Wymieniają rzeczy i związki na nowe...kiedyś było lepiej. Jabłka były słodsze, zimy bardziej śnieżne, a małżeństwa po grób..