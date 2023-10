Monika Mrozowska twierdzi, że Instagram zablokował jej konto po fotorelacji z wyborów. Wspomina o "BEZPODSTAWNYM DONOSICIELSTWIE"

Za nami emocjonujący wieczór wyborczy, który przyniósł na razie sporo niewiadomych. Choć frekwencja była imponująca, a niektórzy czekali w kolejce aż do 3 w nocy (!), aby oddać swój głos, to na ostateczne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Do urn ruszyły także znane osobistości, które faktem udziału w wyborach chwaliły się oczywiście na Instagramie. Czasem, niestety, z różnym skutkiem.