Monika Mrozowska wyjaśnia, DLACZEGO ujawniła wysokość alimentów, jakie płaci jej były partner. Ma rację?

Ona jest spoko. Żyje jak chce, idzie poza utartymi schematami i dlatego wielu to kłuje w oczy. Dzieciaki widać są raczej szczęśliwe i normalne, ona żyje w zgodzie ze swoimi "eks", dziewczyna ogarnięta jest finansowo i do tego dobrze wygląda po 4-ech ciążach. Jakie to niepolskie, niekatolickie. Wiele kobiet by tak chciało, ale nie mają odwagi " bo nie wypada", " co powie rodzina", " co na to opinia publiczna".