Monika Mrozowska wywołała aferę, a teraz pozuje z dziećmi i grzmi: "Jesteście W BŁĘDZIE"

Ggg 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Mój facet mnie popchnął i skręciłam reke. Od ponad miesiąca mnie boli :( a najgorsze jest to ze on narzeka ze musi wszystko robić w domu i pyta czy jestem mu za to wdzięczna i czy mu współczuje :/ wtedy się denerwuje bo jak może aż tak nie mieć wstydu za to co zrobił? Mówi ze go to przerasta i w domu czuje się jak w pracy. Zawsze robi z siebie pokrzywdzonego ale teraz już się we mnoe gotuje jak to słyszę w tej sytuscji Do tej pory podział obowiązków był taki ze on pracuje a ja ogarniam dom. A teraz ja nic ciężkiego nie robię i on jest wkurzony :(( W dodatku znalazłam pełno pustych butelek po wódce w garażu :(