Monika Olejnik chroni się przed mrozem w poliestrowym futrze za 6,5 tysiąca, dzierżąc w dłoni rękawiczki za ponad 3 tysiące (ZDJĘCIA)

Ekstrawagancki styl Moniki Olejnik mało kogo pozostawia obojętnym. Nie brakuje głosów, że dziennikarka nie posiadła trudnej sztuki zestawiania ze sobą horrendalnie drogich części garderoby, których ma na pęczki, przez co zamiast na ubraną wygląda na przebraną. Są też tacy, którzy doceniają ułańską fantazję i bezkompromisowość, z jaką celebrytka dobiera markowe ciuszki za grube tysiące. My należymy do tych drugich.