Monika Olejnik paraduje po mieście w futrze Z MISIA i z torbą za ponad 60 TYSIĘCY. Stylowa? (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik to niewątpliwie jedna z barwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Dziennikarka słynie z ciętego języka oraz nieszablonowego podejścia do mody. 67-latka nie rezygnuje z ekstrawaganckich stylizacji nawet w trakcie wywiadów z politykami.

Olejnik umiejętnie łączy pozornie niepasujące do siebie elementy garderoby. Ciekawe nakrycia głowy, oryginalne torebki czy nietypowe buty - to dodatki, dzięki którym każda jej stylizacja nabiera indywidualnego charakteru. Nie sposób nie wspomnieć też o zamiłowaniu Moniki do luksusowych marek.