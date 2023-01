Monika Olejnik miała męża przed Grzegorzem Wasowskim! Mateusz Praczuk zmarł w zapomnieniu

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

gdyby w Polsce naprawdę doszło do dekomunizacji, to takie stokrotki jak ta pani nie mieliby prawa bytu w mediach... tak zrobili w Czechach na przykład... u nas upozorowano przemianę i do tej pory wciska nam się kit...