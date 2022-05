Kinga Rusin, Otylia Jędrzejczak i Monika Olejnik NIE CHCĄ brać ślubu. Kto jeszcze żyje na kocią łapę? (ZDJĘCIA)

Hanna 36 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Umówmy się , ślub kościelny nie jest dla każdego , a obecnie już dla mniejszości. Nie każdy sobie zdaje sprawe co on oznacza , ludzie w codziennych słabościach czy pokonaniu nałogów sobie nie radzą , a co dopiero żeby dotrzymać przysięgi na całe życie. Ślub kościelny jest dla tych twardo stąpających po ziemi i wiedzących na co się zgodzili, dojrzałych napewno, a społeczeństwo jest teraz bardzo słabe , nawet o swoje prawa nie umie wyjść zawalczyć, zaraz obnaży się jak naprawdę jesteśmy słabi jako ludzkość to kwestia miesięcy. To , ze tyle wpisów dot preferencji związków nieformalnych jest niczym innym jak byciem wygodnym. Większość tez juz ma za sobą jakieś przejścia i woli święty spokoj. Sama wiem po sobie , jednak nieformalny związek nie jest powodem do dumy. Ps. W przypadku choroby czy zabiegu w szpitalu wtedy zaczynaja się schody wiec nie piszcie ze macie wspólne pasje, psy, kredyt, auto czy spisane testamenty i żyjecie lepiej niż w małżeństwie. Bo to co macie to jest jedno wielkie nic, przetestowalam na własnej skórze w szpitalu ostatnio