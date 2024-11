Monika Olejnik przemierza warszawskie ulice po aferze z Radosławem Sikorskim

!!Pudelek to jest portal plotkarski czy polityczny?????? Mam odruch wymiotny jak widzę że mieszacie się do polityki i jesteście tubą propagandową władzy tak samo jak TVN czy TVP. Robicie to samo co księża którzy mieszają się do polityki . A nawet Wielka orkiestra świątecznej pomocy i Poland rock festiwal która robi dużo dobrego ale psuje sobie opinię i marnuje dorobek robiąc tube propagandową Tuska. w poniedziałek był 11 Listopada święto niepodległości 🇵🇱 Czy pudelek napisał o tym chociaż kilka zdań?? Czy poświęcił chociaż 5 minut aby upamiętnić ten dzień biało czerwoną flagą tak jak do dziś niektóre oczadziałe media mają w logo żółto niebieską? Czy przypomnał młodym i starszym że w 1918 po 123latach Polska odzyskała niepodległość i wróciła na mapy europy??? Oczywiście że nie bo tak jak pisali tu przeciwnicy nie Polacy. To jest PORTAL PLOTKARSKI !!!!!!!hipokryci!!!!!!! 🛑 🛑 🛑 🛑