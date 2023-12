Monika Olejnik o zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego po wyborze Tuska na premiera: "KOMPROMITACJA. Nie wytrzymał, że PRZEGRAŁ" (WIDEO)

Monika Olejnik zaprosi Jarosława Kaczyńskiego do "Kropki nad i"?

O 16:17 upadł rząd Mateusza Morawieckiego, a potem pojawił się Donald Tusk jako premier, także były owacje i, niestety, Jarosław Kaczyński nie wytrzymał tego, że przegrał, chyba zdał sobie z tego sprawę... Chciał zepsuć święto, wpadł na trybunę bez trybu i krzyknął, że Donald Tusk jest agentem niemieckim, co go strasznie kompromituje. Jest to przykre, bo Jarosław Kaczyński to człowiek, który ma dobre momenty w swoim życiu, a beznadziejnie się teraz zachowuje. (...) Nie wiem, czy dokądkolwiek będzie chciał przyjść - odpowiedziała Cezaremu Wiśniewskiemu z Pudelka na pytanie, czy liczy na to, że polityk pojawi się w studiu "Kropki nad i".