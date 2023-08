Monika Olejnik sieje postrach wśród polityków. Trudno uwierzyć, kim jest z wykształcenia

Wykształcenie Moniki Olejnik zaskakuje. Takie studia skończyła

Przedstawiciele szeroko pojętego show biznesu mieli na swoje życia przeróżne pomysły, a wielu z nich trafiło do mediów zupełnym przypadkiem - Katarzyna Cichopek jest z wykształcenia psychologiem, Marcin Prokop planował zostać bankierem, a Izabela Janachowska zasilała swego czasu szeregi studentów turystyki. A jak było w przypadku Moniki Olejnik?

Dryg do dziennikarstwa Olejnik odkryła dopiero po tym, jak ukończyła zootechnikę. Z tego powodu udała się również na studia podyplomowe w tym zakresie na Uniwersytecie Warszawskim i to one stały się wyznacznikiem jej późniejszej kariery. Jak sama niegdyś wspominała, spełniała w ten sposób swoje zawodowe marzenia.