Monika Olejnik ocenia obrońców TVP i zwraca się do Kaczyńskiego: "Przyjechał, bo chciałby zagrać w "Ogniem i Mieczem" czy w "Potopie?"

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu w teorii ponownie wygrał PiS, jednak z uwagi na umowę koalicyjną między Lewicą, Trzecią Drogą i Platformą Obywatelską, to właśnie oni przejęli władzę. Politycy zapowiadali, że jak najszybciej wezmą się za media publiczne, a ten scenariusz właśnie się zaczął spełniać.

Monika Olejnik zawiedziona pracownikami TVP. Chodzi o przeprosiny

W siedzibie TVP emocje sięgają zenitu. Wszystko za sprawą czuwania, które rozpoczęli politycy PiS na Woronicza w nocy z 19 na 20 grudnia. Nazwali działania koalicji "atakiem na wolne media" , co z resztą nie dało im zbyt wiele z uwagi na to, że nowy Minister Kultury odwołał władze stacji. Obok tej sytuacji nie mogła obojętnie przejść Monika Olejnik, która w najnowszym wpisie na Instagramie wyznała, że jest zawiedziona brakiem przeprosin w jej stronę. Przypominamy, że miała je otrzymać po wygranym procesie o zniesławienie.

Dziennikarka nawiązała również do tego, że dzisiaj na antenie TVP Info zamiast serwisów informacyjnych były emitowane filmy. Wizytę Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie stacji powiązała z jego karierą aktorską, która sięga produkcji "O dwóch takich, co ukradli Księżyc". Był to oczywiście żartobliwy przerywnik od tego, o co tak na prawdę ma żal.

Czy Jarosław Kaczyński przyjechał do siedziby TVP, ponieważ chciałby zagrać w "Ogniem i Mieczem" czy w "Potopie"? Z marzeń o aktorstwie nie warto rezygnować. Przy okazji przypomnę - TVP S.A. do dzisiaj do g. 15,48, pomimo wystosowanego do niej wezwania, nie wykonała wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 lutego 2023 roku w ZAKRESIE PUBLIKACJI PRZEPROSIN! To intensywny dzień emocji politycznych w Sejmie. Marszałek Szymon Hołownia rozpoczął procedurę wygaszania mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali prawomocnie skazani - dodała.