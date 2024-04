"Kropka nad i". Monika Olejnik pożegnała się z widzami i nagle zwróciła się do Mariusza Kamińskiego: "Kiedyś miał pan odwagę..."

Monika Olejnik to bez wątpienia jedna z bardziej polaryzujących i barwnych osobistości w rodzimych mediach, która od lat wzbudza skrajne emocje opinii publicznej nietuzinkowym stylem i odważnymi wypowiedziami. Zdaje się, że jej największymi pasjami są moda i polityka, co dziennikarka wielokrotnie udowadniała na wizji. Olejnik od wielu lat prowadzi w TVN24 format " Kropka nad i " , w którym nie tylko prezentuje szykowne kreacje, ale również opanowuje do perfekcji umiejętność prowadzenia dyskusji z czołowymi przedstawicielami rodzimej sceny politycznej. W programie nie brakuje trudnych tematów, zaciętych konwersacji i, czasem niekontrolowanych, emocji.

"Kropka nad i". Monika Olejnik nagle zwróciła się do Mariusza Kamińskiego

Poniedziałkowe wydanie "Kropki nad i" zbiegło się w czasie z głośnym przesłuchaniem Mariusza Kamińskiego. Były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości stawił się przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej. Pożegnawszy się z widzami oraz gościem, Monika Olejnik dość niespodziewanie zwróciła się do Kamińskiego i zaprosiła go do swojego programu. Nie obeszło się bez wbicia szpili i nawiązania do przeszłości.