Monika Olejnik APELUJE w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wspomniała o Marii Kaczyńskiej. "Przestańcie dzielić Polskę!"

W środę minęło dokładnie 14 lat od katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu czy parlamentarzyści. Rodzina i bliscy ofiar przeżywają żałobę do dziś, jak w przypadku Joanny Racewicz , która w tragicznych okolicznościach straciła męża, Pawła Janeczka , porucznika Biura Ochrony Rządu.

Monika Olejnik apeluje. Chodzi o katastrofę smoleńską

Choć to wydarzenie wstrząsnęło całym krajem, to w tle dramatu rodzin zmarłych od lat tli się polityczny konflikt. Podziały widać do dziś, a niektórzy zdecydowanie zbyt często zapominają o tym, że szacunek należy się wszystkim ofiarom katastrofy, niezależnie od poglądów czy partyjnej przynależności. Przypomniała o tym właśnie Monika Olejnik, która opublikowała na Instagramie ważny wpis.