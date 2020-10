Monika Olejnik w koronkowej spódnicy robi selfie na tle błyskawicy

Dziennikarka wspiera protest kobiet ubrana od stóp do głów na czarno. Chcielibyście z nią poprotestować?

Monika Olejnik jest znana nie tylko z ciętego języka, ale też z odważnych eksperymentów z modą. Dziennikarka zawsze lubiła ubierać się inaczej niż wszyscy i łączyć ze sobą pozornie niepasujące elementy stroju. Co więcej, wychodzi z takich eksperymentów obronną ręką - nawet gdy pojawia się publicznie z "palmą na głowie" .

64-latka stale powiększa swoją kolekcję markowych ubrań i dodatków. Nawet po gazetę wychodzi starannie wystylizowana. Ostatnio paparazzi wypatrzyli Monikę na spacerze. Tym razem ubrana była od stóp do głów na czarno: w sweterek, koronkową spódnicę, płaszcz i masywne buty do połowy łydki. Do tego dobrała torebkę Chanel.