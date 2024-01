Monika Olejnik zaliczyła WPADKĘ na wizji! Tak przedstawiła Włodzimierza Czarzastego. "CO JA POWIEDZIAŁAM?"

Hipokryzja przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A tymczasem rząd KO robi dokładnie to samo co PIS - nie wpuszcza emigrantów i stosuje tzw pushbacki. Żeby nie było, osobiście tego nie potępiam. Ale cała banda wrzeszczącego w tej sprawie towarzystwa dziwnie zamilkła. Baśka wyzywająca mundurowych teraz siedzi cicho, wystąpi w Polsacie, a za chwilę dostanie robotę w TVP. Ostaszewska w Teatrze Nowym bierze aktywny udział w wiecach miłości do Trzaskowskiego i wgl nie porusza tego tematu, chociaż nie tak dawno grała w Zielonej Granicy i jeździła po Polsce ze spektaklami na ten temat. Banda hipokrytów. Celebryci są tym samym dla KO, co kościół dla PISu finansowaną tubą propagandową