Monika Ordowska odpowiada na kąśliwe pytania "fanów" pod zdjęciem z mężem-multimilionerem: "JEZUS, jaka różnica wieku?!"

Inga 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

-Ok. Możemy pomagać ókrainie w wojnie ale NIE zasiedlać ókrainą Polski!! ( zmień Ó na "u" bo cenzura...szok!!!) Jedyna partią przeciwna ókrainizacji Polski to !!Konfe.. dera,cja!! . Sprawdź to i uświadamiaj innych - wielu nie wie o tym. PiS pozwala im pracować u nas bez limitów a 2 miliony Polaków wciąż na Zachodzie! To jest Ok, pytam???? .stop ókrainizowaniu. Poprzyj !!Kon.fede rację!! w wyborach.!!