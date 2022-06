Monika Ordowska świętuje trzecią rocznicę ślubu, siedząc na kolanach męża w prywatnym odrzutowcu (ZDJĘCIA)

Po tym jak testy DNA raz na zawsze rozwikłały kwestię ojcostwa, Zelt wylądował na terapii, a Ordowska kupiła bilet do USA. W Stanach dość szybko poznała kolejnego mężczyznę, który zawrócił jej w głowie i zdecydowała się wziąć z nim ślub. Jest nim multimilioner - Kevin Rudeen .

Para właśnie świętuje trzecią rocznicę związku, co skłoniło ich do romantycznych wynurzeń i zamieszczenia na Instagramie wspólnych zdjęć. Na każdej fotografii widać, że Kevin i jego ukochana "modelka" lubią przepych i luksus. Ordowska, składając mężowi życzenia, wprost przyznała, że jest mu wdzięczna za to, że podwyższył standard jej życia.