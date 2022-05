Kulisy bajkowego życia Moniki Ordowskiej i jej amerykańskiego MULTIMILIONERA: prywatne odrzutowce, ciuchy od projektantów, prezenty za MILIONY (ZDJĘCIA)

Niektórzy z was mogą pamiętać Monikę Ordowską jeszcze z czasów, gdy lansowała się na ściankach u boku ówczesnego ukochanego - Piotra Zelta. Trudno zapomnieć o skandalu z testem na ojcostwo, jakiego domagał się aktor. W trakcie trwania związku z Zeltem Monika zaszła w ciążę. Zelt uznał dziecko za swoje, ale można sobie tylko wyobrazić, jaki był to dla niego szok, gdy wyszło na jaw, że ojcem dziecka nie jest on, tylko niejaki Rafał Sieradzki.