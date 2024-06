Monika Ordowska świętuje 5. rocznicę ślubu ze starszym o 27 lat multimilionerem, publikując serię ROMANTYCZNYCH kadrów (ZDJĘCIA)

Nika 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Eee żle on nie wyglada jak na staruszka.. więc why not?:P Sama mam dobrego przyjaciela z USA też dobrze dziany i też nie mówie nie .. 29 lat róznicy ale jak wygląda i zapewni wam dobry byt?:P Lepiej to niz harować do śmierci i nic z tego nie miec.. pracuje 7 dni w tygodniu bez przerwy i to dosłownie od poczatku roku bez przerwy i jeszcze mi na nic nie wystarcza a zarabiam $...