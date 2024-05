Monika Ordowska podbija USA u boku starszego o 27 lat multimilionera. Na wycieczkę polecieli prywatnym odrzutowcem (ZDJĘCIA)

Arek 29 min. temu zgłoś do moderacji 68 7 Odpowiedz

To 27 lat czy 23? I co to w ogóle za wypominanie wieku? To się nazywa ageizm. Ja mam 40 lat i zakochałem się z wzajemnością w 20-latce. Pobraliśmy się i staramy się o dziecko. Poznaliśmy się dwa lata temu. Nie mam żony, dzieci ani żadnych zobowiązań. To moja pierwsza i ostatnia dziewczyna. Nie preferuję młodych kobiet. Po prostu szukałem partnerki o takim samym doświadczeniu, jak moje, nie będącej ortodoksyjną katoliczką (to nie moje klimaty) - rówieśnice nie spełniały tego, moim zdaniem, uczciwego kryterium. Aha, uprzedzam komentarze: jestem średniozamożnym człowiekiem, dorobiłem się własnymi siłami niewielkiego mieszkania w Warszawie i pensji w wysokości półtorej średniej krajowej. Moja żona jest ode mnie bogatsza - jej tata to multimilioner, a ona jest jedynaczką. Żadne z nas nie patrzyło na pieniądze. Po prostu pasujemy do siebie i jesteśmy zakochani.