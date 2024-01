Wiernie towarzyszą PIEKIELNIE BOGATYM partnerom. Kiedyś wyglądały inaczej: Janachowska, Ordowska, Tuchlińska (ZDJĘCIA)

Nick 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

A ja uważam, że miały mocny charakter, determinację, i na 100% były wyrachowane, bo pięknych do milionerów nie brak, ale sęk w tym, że piękna, ale wrażliwa, wycofana w tym półświatku sobie nie poradzi, nieważne, jak zniewalająca by była. Nawet po takiej Przetakiewicz, czy Janachowskiej czuć wysokie ego, wręcz egoizm. To samo te całe modelki z zagranicy, typu Vita, Kerr Miranda, to nie były charakterne kruszynki.