Monika Richardson chwali się córką: "Moja Zośka piękna, nie?" (FOTO)

Średnia 1 godz. temu

A gdyby była brzydka to co? Co ludzie mają z tą urodą. Nikt nie ma wpływu na to czy jest ładny czy nie, chyba ze zaczniemy się wszyscy operować na potęgę. Kiedy ludzie wreszcie pojmą ze jest coś więcej warte na tym świecie niż uroda