Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski ROZWIEDLI SIĘ. "Zamykamy ten rozdział bez komentarza" (FOTO)

W 2021 roku w mediach nieoczekiwanie gruchnęła wieść o rozstaniu Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego . Wówczas to różnej maści serwisy rozpisywały się, jak aktor pod osłoną nocy zabierał swoje rzeczy z "klitki na Żoliborzu". Para dość głośno komentowała w mediach poczynania drugiej strony, ale w końcu każde z nich zaczęło układać sobie życie u boku nowych partnerów.

Zamachowski zapałał gorącym uczuciem do Gabrieli Muskały , a niedługo potem na drodze Richardson pojawił się biznesmen Konrad Wojterkowski . Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, ale stanowili zgrany duet przez wiele miesięcy. Mimo że po rozstaniu Monika dość ostro wypowiadała się o byłym małżonku w mediach, to po pewnym czasie "spuściła z tonu".

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski są oficjalnie po rozwodzie

Teraz okazuje się, że małżeństwo Richardson i Zamachowskiego przeszło już oficjalnie do historii, bo byli małżonkowie pochwalili się zdjęciem z sądu.

Dalej podziękowała Zbigniewowi za wspólnie spędzone lata i zwróciła się do mediów.

Dziękuję Ci mężu, za te prawie dziesięć lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją. I jeszcze od nas obojga: dziękujemy za uwagę niezmordowanym pracownikom mediów elektronicznych i tabloidów. Przykro nam, że to już będzie ostatnia wypłata z wierszówki na nasz temat… Nie, to żart, wcale nie jest nam przykro. Mamy was serdecznie dosyć. Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza - zakończyła swój wpis.