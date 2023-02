Monika Richardson PRZEPRASZA córkę Zbigniewa Zamachowskiego! "Żałuję, że o niej mówiłam. To był BŁĄD"

W 2021 roku związek Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego oficjalnie przeszedł do historii. Tuż przed dziesiątą rocznicą ślubu Zbyszek zabrał swoje rzeczy z "klitki na Żoliborzu", a niedługo później wyszło na jaw, że zapałał uczuciem do koleżanki po fachu, Gabrieli Muskały. Na szczęście Richardson również udało się znaleźć nową miłość i obecnie celebrytka już od kilku lat związana jest z Konradem Wojterkowskim. Mimo że wciąż zdarza jej się publicznie opowiadać o małżeństwie z Zamachowskim, to robi to zdecydowanie rzadziej niż kiedyś.