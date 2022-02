Aleksandra Justa vs. Monika Richardson REAKTYWACJA KONFLIKTU: "Pani Monika dostała ZAKAZ JAKICHKOLWIEK WYPOWIEDZI na nasz temat"

Wilk 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Monika Pietkiewicz-Richardson-Zamachowska ambasadorką "Zwierciadła" walki z hejtem? Klękajcie narody. Wiadomo, że ona tam była red. naczelną, więc nepotyzm ma się świetnie, wybrać taką impertynentkę, to jest tożsame z wpuszczeniem lisa do pilnowania kurnika. Hejtowała Marię Zamachowską w mediach, skoro miała do niej pretensje, mogła do niej zadzwonić (znała numer telefonu), umówić się na kawę i spróbować porozmawiać, ale Richardson uwielbia atakować i przybierać minki dobrodziejki. Korwin Piotrowska to samo w szatach z wirerunkiem Matki Bożej....