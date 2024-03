Monika Richardson komentuje zainteresowanie mediów kryminalną przeszłością partnera. "Insynuują, oszukują, kręcą..." (WIDEO)

Monika Richardson komentuje związek z nowym partnerem

To wszystko jest konsekwencją bycia tzw. celebrytką, osobą publiczną. To się dzieje od 20 lat w moim życiu, więc ani mnie to dziwi, ani mnie to przejmuje. Jesteśmy wszyscy osobami bardzo dojrzałymi, oscylującymi wokół początku jesieni życia, w związku z tym trudno żebyśmy teraz krokodylimi łzami płakali, że jeżeli jeszcze jeżdżą za tobą paparazzi, fotografują cię w każdej możliwej sytuacji, to potem może być, że znajdą takie ujęcie, na którym nie wyglądasz najkorzystniej. C'est la vie - skomentowała.