Ukochany Moniki Richardson ma kryminalną przeszłość. Nie zgadniecie, za co siedział w WIĘZIENIU

No i co z tego, że handlował. Ludzie z całej północno-wschodniej i wschodniej granicy utrzymywali się z handlu towarami z państw wschodnich. Nie mieli zatrudnienia, a państwo Im nie pomagało w utrzymaniu Rodzin. Nie mieli pracy. Od zarania przez Polskę przebiegały szlaki handlowe. Co Was to obchodzi, co robią inni.