Monika Richardson zabrała nowego ukochanego na salony! Imprezowali razem w modnym klubie z innymi gwiazdami (ZDJĘCIA)

Przyczyn swoich miłosnych porażek Monika upatruje w tym, że wychowywała się bez ojca. Dzięki terapii 51-latka zrozumiała, że dotąd "gloryfikowała" swoich partnerów i powinna to zmienić. Po rozstaniu z Wojterkowskim Monika związała się z tajemniczym mężczyzną o imieniu Artur. Nowy ukochany już nawet zdążył się do niej wprowadzić. Ostatnio byli widziani razem na mieście, gdy całowali się przed wejściem do studia tatuażu.