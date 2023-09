Monika Richardson odprowadza córkę na lotnisko i masakruje rząd. "DYKTATURA MATOŁKÓW"

Wywinni 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wszyscy dążą do bycia królami na daremności - każdy je ba ny gangster i służbista -kiedy oddaje kobiecie połowę władzy bo usłyszał hasło, miłość i przyzwoitość- Nie po to się zostaje królem żeby kobieta miała prawo od ciebie odejść - tego nie rozumieją te dziesiątki miliardów i wasi reprezentanci. A każdy Janusz co się z tym nie zgadza - nie jest naprawdę za monarchią. A każdy BUDOWNICZY okłamuje sam siebie że jej miłość do autorytetu - prestiż to coś więcej niż groźba - Nie! to jest to samo. A po za tym co z tego skoro wygląd się nie zgadza.