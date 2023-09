Zaskakujące kulisy rozwodu Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego. Wiemy, co się stało z "KLITKĄ NA ŻOLIBORZU"!

We wtorek sieć obiegły zaskakujące wieści z życia Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego . Jeszcze niedawno dziennikarka wspominała, że żadnemu z nich nie spieszy się do rozwodu i dopełnienie formalności wciąż przed nimi. Teraz okazuje się, że już jest po wszystkim i uznają sprawę za definitywnie zamkniętą.

Jakie relacje mają Richardson i Zamachowski po rozwodzie? Wiemy, co z "klitką na Żoliborzu"

Monika wciąż ma ogromny sentyment do Zbyszka. Mimo problemów, przez jakie razem przechodzili, była z nim naprawdę szczęśliwa. Chociaż różnie się o nim wypowiadała, to jednak żywi do niego wielką sympatię. Może nawet jej uczucie do niego się nie wypaliło - zacytowano słowa informatorki.