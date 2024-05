Monika Richardson psioczy na wysokość swojej emerytury: "Muszę mieć WŁASNE środki"

Monika Richardson jest jedną z najpopularniejszych polskich prezenterek. Przez lata pracowała dla TVP, gdzie prowadziła między innymi " Pytanie na Śniadanie " oraz program "Europa da się lubić". Szczególnie ostatni z wymienionych formatów zapewnił jej ogromną popularność. Ostatecznie dziennikarka pożegnała się z Telewizją Polską w 2019 roku, kiedy to prezesem stacji był Jacek Kurski. Przypomnijmy, że od tego czasu Richardson nie szczędziła słów krytyki wobec byłego szefa.

Ja myślę, że on skończy w więzieniu - mówiła o Kurskim Richardson w rozmowie z "Pomponikiem".

Monika Richardson szczerze o swojej emeryturze

Dziennikarka zapowiada również pracować tak długo, jak tylko pozwoli jej na to zdrowie.

Wydaje mi się, że póki mi sił starczy i póki będę mogła, to będę tak długo pracowała, aż będzie to fizycznie możliwe, a tym samym nie będę biedować. Gdybym chciała zostać na emeryturze, to nie mam wątpliwości, że raczej bym nie przeżyła, albo musiałabym zacząć sprzedawać nieruchomości rodzinne - zdradziła.