Opromieniona słońcem Monika Richardson poleruje auto na stacji. Dżentelmeński partner dziennikarki zapłacił za paliwo (ZDJĘCIA)

Ten związek od początku budził olbrzymie kontrowersje. Niezrażona miłosnymi niepowodzeniami Monika Richardson otworzyła swe gołębie serce dla mężczyzny będącego na bakier z prawem. Wraz z nadejściem nowego roku zamieszkała z tajemniczym Arturem, oskarżanym w przeszłości m.in. o wyłudzenia podatku VAT. To jedynie wierzchołek licznych przestępstw, jakich miał się dopuścić.

Dawna gwiazda Telewizji Polskiej najwidoczniej wyszła z założenia, że każdy zasługuje na drugą szansę. Przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni temu nad mężczyzną krążyło widmo 3-letniego pobytu w więziennej celi. Po ogłoszeniu korzystnego dla niego wyroku sądu, natychmiast skierował swoje kroki do ukochanej, kontynuując miłosną sielankę .

47-latek może cieszyć się urokami upragnionej wolności, lecz mimo to zobowiązany jest do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości bagatela 2,5 mln złotych. Mimo perspektywy utraty znacznej części majątku, postanowił nie oszczędzać na partnerce. Podczas kiedy Monika Richardson zadbała o stan czystości swojego audi, prężąc się ze ściągaczką do szyb w dłoni, szczodry Artur uregulował rachunek za paliwo opiewający na niespełna 170 złotych.