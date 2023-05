Monika Richardson rozlicza się z przeszłością. Trawią ją wyrzuty sumienia: "Nie jest mi wesoło"

Dorota 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Monika jesteś fajną babką ,może za wszelką cenę chciałaś z kimś być po kolejnych rozstaniach a na to potrzebny jest czas ,refleksja przemyślenia .Jesteś tak atrakcyjną kobietą cały czas byłaś taka Promienna jak prowadziłaś program Europa da się lubić, kwintesencja kobiecości myślą ,że jeszcze ktoś właściwy na ciebie czeka, ale nie rób za szybko kolejnego ruchu. Bądź Ostrożna ,Rozważna z przemyśleniami, jeśli to będzie ktoś ciebie Wart to wtedy zacznij nowe życie we dwoje ,jeśli nie to lepiej być samemu i poczekać na tego jednego